Прокуратура организовала проверку из-за возможных нарушений при проведении реконструкции на площади Свободы в Рязани

Прокуратура Рязанской области проверит информацию о возможных нарушениях закона в сфере охраны объектов культурного наследия при проведении реконструкции на площади Свободы в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомтва.

Проводить проверку будут сотрудники Советского района Рязани. После ее окончания будет дана оценка соблюдению требований закона, исполнению обязанностей должностными лицами.

По каким именно причинам решили организовать проверку — не сообщается.