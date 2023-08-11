В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять одиноких родителей

Изменения предполагается внести в статью 261 трудового кодекса.

В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять одиноких родителей с ребенком до 16 лет. Об этом сообщило ТАСС.

Авторы проекта подчеркнули, что инициатива направлена на защиту от потери работы людей, воспитывающих ребенка самостоятельно.

Изменения предполагается внести в статью 261 трудового кодекса.

«Статьей 43 Конституции РФ установлено не только право каждого на образование, но и обязательность основного общего образования. При этом родители или лица, их заменяющие, должны обеспечить получение детьми основного общего образования», — говорится сообщении.

Ранее стало известно, что в России хотят запретить увольнять одиноких родителей.