В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять одиноких родителей
Изменения предполагается внести в статью 261 трудового кодекса.
В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять одиноких родителей с ребенком до 16 лет. Об этом сообщило ТАСС.
Авторы проекта подчеркнули, что инициатива направлена на защиту от потери работы людей, воспитывающих ребенка самостоятельно.
Изменения предполагается внести в статью 261 трудового кодекса.
«Статьей 43 Конституции РФ установлено не только право каждого на образование, но и обязательность основного общего образования. При этом родители или лица, их заменяющие, должны обеспечить получение детьми основного общего образования», — говорится сообщении.
Ранее стало известно, что в России хотят запретить увольнять одиноких родителей.