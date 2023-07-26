В России хотят запретить увольнять одиноких родителей и опекунов

В России хотят запретить увольнять одиноких родителей и опекунов. Об этом сообщили «Известия».

Инициативу по запрету увольнения одиноких матерей, отцов и опекунов, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Отмечается, что сейчас трудовой кодекс не разрешает расторгать трудовые договоры с родителями-одиночками, детям которых не исполнилось 14 лет.

Авторы законопроекта объясняют такую меру конституционным правом ребенка на образование и указывают, что обычно дети завершают основное школьное образование именно до 16 лет.

«Матерям необходимы гарантии в сохранении рабочего места. Предлагаемая мера — это дополнительные гарантии соблюдения трудовых прав», — приводят «Известия» слова кабмина.

Уточняется, что законопроект могут рассмотреть уже в осеннюю сессию Госдумы.

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства Сергея Рыбальченко, новая норма увеличит риск отказов при приеме родителей-одиночек на работу.

«Подобные ограничения очень часто являются барьером при приеме на работу данной категории граждан», — приводит издание слова Рыбальченко.