Жители Заокского рассказали о работе земснаряда, который испортил берег Оки

Жители двух сел Заокское и Коростово рассказали о работе земснаряда, который испортил берег Оки. Об этом сообщает «Областная рязанская газета».

Глава Заокского сельского поселения Нина Судачкова рассказала, что жители сел видели земснаряд (судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ — прим.ред.), скорее всего, инвестора АО «Порт Коломна», который хотел построить песчаный карьер, в русле Оки у двух сел.

Житель села Коростово Евгений отметил, что после работ земснаряда берег напротив был съеден, размыт и изуродован.

«Река меняет свое русло. Это катастрофический вред, на мой взгляд, последствия которого уже необратимы. Берег уходит все дальше и дальше», — посетовал Евгений.

По словам рязанца, земснаряд в одном месте песок забирает, а в другом высыпает обратно из-за чего получается бугор, который также нарушает течение реки.

«Обрушается берег большими кусками, можно сказать, глыбами. Глиняный берег размывает. Русло реки со временем кардинально изменилось уже. Это, я думаю, в том числе из-за работы земснарядов», — отметил житель Коростово.

По мнению жителей, единственное, что можно применить в Оке у сел — ковшовую драгу, которая чистит фарватер.

Ученый и эколог Виолетта Черная отметила, что Ока меняет свое русло, подмывая склоны крутых берегов и откладывая землю на противоположных низких берегах, от чего меняется и фарватер, и рельеф дна.

«Течение Оки продолжает подмывать основание склона, произошел срыв ослабленных тяжелых блоков — оползни, оползневые тела явно видны на фотографиях. Это природные процессы. Конечно, вмешательство деятельности человека — работа земснарядов в русле, внутрирусловая и прирусловая добыча песка, прокладка гидротехнических сооружений — транспортных каналов к месторождению песка в пойме и др. могут менять гидрогеологические процессы, рельеф дна и берегов, влияют на гидродинамику, меняя гидродинамическую ось потока — линию наибольших скоростей течения, могут провоцировать и активизировать оползни», — отметила эколог.

Виолетта Черная посоветовала разработать систему мероприятий по укреплению берегов и возможный запрет на проведение работ в русле.

На данный момент, жители сел судятся с представителями «Порт Коломны» по поводу мелиоративной системы. Следующее заседание пройдет 18 июля в рязанском Арбитражном суде.

Напомним, в ноябре 2021 года появилась информация, что «Порт Коломна» хочет построить рядом с Заокским и Коростовым песчаный карьер. 2000 жителей сел собрали подписи против строительства песчаного карьера. В июне 2022 года активисты выходили на митинг, после чего на эту проблему внимание обратил Павел Малков. Прокуратура провела проверку в минприроды и нашла нарушения при выдаче лицензии на пользование недрами и при проведении госэкспертизы.

В декабре 2022 года компания «Порт Коломна» дважды проиграла в суде по строительству песчаного карьера между селами Коростово и Заокское.

Рязанский минсельхоз совместно с инвестором пытаются доказать в суде, что земли у Заокского не входят в перечень особо ценных.