Рязанский минсельхоз вместе с инвестором пытаются в суде доказать, что земли у Заокского не входят в перечень особо ценных

Минсельхоз Рязанской области совместно с ООО «Авангард» пытаются в суде доказать, что земли между Заокским и Коростово не входят в перечень особо ценных. Об этом РЗН. инфо сообщили юристы жителей сел.

По словам юристов, минсельхоз в ноябре 2022 года разработало и согласовало проект постановления правительства Рязанской области, в котором говорится, что шесть земельных участков из девяти, на которых планировалось строить песчаный карьер, включили в перечень особо ценных продуктивных сельхоз угодий на территории региона, использование которых для других целей не допускается.

«Сейчас же в Арбитражном суде в качестве заинтересованных лиц, среди прочих участвует министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, которое поддерживает заявление ООО „Авангард“ о том, чтобы признать земельные участки между селами Заокское и Коростово не пригодными для сельского хозяйства», — поделились юристы.

Как отметили законоведы, подобная позиция министерства не отвечает государственным интересам, поскольку противоречит программе утвержденной постановлением правительства РФ от 14.05.2023 г. № 731 «Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации». Согласно ей шесть земельных участков у села Заокское должны были развивать для улучшения определенных условий для получения хорошего урожая.

Жители сел уже ранее высказывались, что место, где планировали разместить карьер, используется ими для сенокоса и сельхозпроизводства.

В рязанском минисельхозе РЗН. инфо рассказали, что они подготовили отзыв в суд по результатам ознакомления с материалами дела. В ведомстве пояснили, что на данный момент на земельных участках нет нужных условий для урожайности.

«Согласно заключению ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» на земельных участках ООО «Авангард» не обнаружены элементы мелиоративной системы кроме временных оросителей, а техническое состояние мелиоративной системы не представляется возможным определить ввиду ее отсутствия», — говорится в ответе.

Кроме того, в минсельхоз пояснили, что реализация госпрограммы возможна по отношению к оросительным и осушительным системам, которые находятся в собственности получателя субсидий. Как подчеркнули в ведомстве, земельные участки, где планировали разместить карьер, считаются бесхозными, в связи с чем предоставление субсидий на восстановление невозможно.

Напомним, в ноябре 2021 года появилась информация, что «Порт Коломна» хочет построить рядом с Заокским и Коростовым песчаный карьер. Для этого организовали слушания по изменению генерального плана Заокского сельского поселения. Более 600 жителей сел выступили против строительства карьера. Несмотря на это, более 60 гектаров земли перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную. В июне 2022 года активисты выходили на митинг, после чего на эту проблему внимание обратил Павел Малков.

В декабре 2022 года компания «Порт Коломна» дважды проиграла в суде по строительству песчаного карьера между селами Коростово и Заокское.