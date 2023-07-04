В Сараевском районе массово погибли пчелы
В Сараевском районе массово погибли пчелы. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает ИД «Пресса».
Пчелы погибли у пчеловодов из сел Назарьево и Высокое. Они считают, что их гибель вызвана отравлением ядохимикатами, которыми обрабатывают посевы.
В сельской администрации рассказали, что пчел лишились четыре пчеловода, у которых погибли в общей сложности 138 семей.
Отмечается, что погибшие пчелы были отправлены на экспертизу.
Ранее о массовой гибели пчел сообщили в Пронском районе.