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В Пронском районе массово погибли пчелы

В Пронском районе массово погибли пчелы. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Причиной гибели пчел местные жители считают обработку полей пестицидами. У одного из пчеловодов погибло 40 семей, у другого — 200. Средний ущерб от гибели составляет около 2 миллионов рублей. Отмечается, что пчеловоды не хотят продавать мед, потому что боятся, что он отравлен химикатами.

В 2019 году массовая гибель пчел произошла в 25 российских регионах, в том числе и Рязанской области. Хозяйства лишились около 50 тысяч пчелосемей. Виной стали ядовитые пестициды, которыми обрабатывали свои поля сельхозпредприятия. После этого в стране начал действовать закон, по которому аграрии обязаны предупреждать пчеловодов о предстоящем опрыскивании угодий как минимум за 3 дня.

Однако предупреждать могут только организованных пчеловодов, то есть тех, кто вступил в союз. Пчеловоды, которые лишились пчел в союзе не состояли. Однако ответственность с сельхозпредприятия не снимается, ведь о предстоящих обработках должны были знать в местной администрации.

«Обычно они всегда оповещают. Но на данный момент у нас не было оповещения, мы были не в курсе всего этого и были очень удивлены. Они должны обзванивать в их случае. В нашем — мы вывешиваем на сайте объявления, которые они нам дают, во всех электронных, либо на стендах. И также обзваниваем и спрашиваем — в курсе или не в курсе», — рассказала представитель администрации Малинищинского сельского поселения. Отмечается, что погибших пчел отправили на экспертизу в лабораторию. Если она подтвердит, что причина гибели — химикаты, пасечники могут обратиться в суд за компенсацией в случае, если их пасека была внесена в государственный реестр.