Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно новости».

«Очевидно понятно, что ничего не меняется. Как служили один год, так и будут служить. Единственное увеличиваются временные рамки. Считаю, что для призывников это дополнительная возможность, чтобы они смогли реализовать свою конституционную обязанность», — сказала председатель Совфеда.

Отмечается, что за повышение призывного возраста проголосовали 159 человек, один парламентарий воздержался.

Ранее приняли закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке.