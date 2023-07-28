Совфед одобрил штрафы до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат

Сенаторы на заседании в пятницу, 28 июля, одобрили закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке.

Сенаторы на заседании в пятницу, 28 июля, одобрили закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что неявка без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 10 до 30 тысяч рублей. (сейчас до трех тысяч).

За непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение граждан о вызове по повестке, будет предусматриваться штраф для должностных лиц от 40 до 50 тысяч руб., для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч руб.

Также непредставление или несвоевременное представление должностными лицами госорганов или организаций сведений, необходимых для ведения воинского учета повлечет штраф для должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, повлечет наложение штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей (ранее — до трех тысяч).

Ранее Госдума приняла законопроект о повышении штрафов за неявку в военкомат.