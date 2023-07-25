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Госдума приняла законопроект о повышении штрафов за неявку в военкомат

Госдума приняла законопроект о повышении штрафов за неявку в военкомат. Об этом пишет ТАСС.

Госдума приняла во II чтении законопроект о штрафах за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей. Напомним, ранее штрафы хотели повысить до 50 тысяч рублей.

Также в Госдуме приняли закон о штрафах до 500 тысяч рублей за неоказание содействия мобилизации. Согласно поправкам, неисполнение установленных законом военно-транспортных мобилизационных обязанностей повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 25 тысяч рублей; на должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей. Сейчас штрафы за это составляют для граждан от 300 до 500 рублей, для должностных лиц от 500 до одной тысячи рублей, для юридических лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.