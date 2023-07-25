Рязанская мэрия рассказала об открытии десятых классов в школе № 75 на учебный год 2024-2025

В рязанской мэрии сообщили редакции РЗН. инфо об открытие десятых классов в школе № 75 на учебный год 2024-2025.

Как отметили в администрации города, в школе № 75 осталась проблема с превышением наполняемости почти в три раза.

«По вопросу открытия десятых классов в 2024—2025 учебном году с родителями учеников девятых классов будут проведены родительские собрания», — говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле 2023 года девятиклассникам школы № 75 объявили, что учебное учреждение не планирует открывать в предстоящем учебном году десятые классы. Свое решение руководство объяснило тем, что школе предстоит принять десять первых классов, из-за чего она будет переполнена.

Родители детей возмутились принудительным переводом и написали заявление в прокуратуру. В ведомстве пообещали решить конфликт до начала июля. На учебный год 2023-2024 открыли один десятый класс.