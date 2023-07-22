У забаррикадировавшегося в коттедже в Истре нашли арсенал оружия

У захватившего дом в поселке Шервуд в подмосковной Истре обнаружили целый арсенал оружия. Об этом в субботу, 22 июля, сообщил «Известиям» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

У захватившего дом в поселке Шервуд в подмосковной Истре обнаружили целый арсенал оружия. Об этом в субботу, 22 июля, сообщил «Известиям» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, у злоумышленника нашли несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы, а также зажигательные смеси. Правоохранители уговаривали мужчину сложить оружие, но он открыл огонь. Тогда бойцы СОБР «Булат» были вынуждены ликвидировать злоумышленника.

Потерь среди личного состава росгвардейцев не было.

Здание обследуют саперы ОМОН «Русич» подмосковного главка Росгвардии, после к работе приступит следственно-оперативная группа.

Напомним, в коттеджном поселке Шервуд мужчина с оружием проник в чужой дом, сработала сигнализация. Угрожая оружием, он заставил приехавших сотрудника полиции и работника ЧОПа войти в дом и попытался удерживать их. Мужчинам удалось покинуть здание, а злоумышленник забаррикадировался в доме. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщала, что мужчина психически нездоров.

СК возбудил уголовное дело об угрозе применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.