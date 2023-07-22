В коттеджном поселке в Подмосковье мужчина забаррикадировался и открыл стрельбу

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, сообщили в Telegram-канале ГУ СК по Московской области.

В коттеджном поселке Шервуд в Истре в дом ворвался вооруженный мужчина, забаррикадировался и угрожал участковому. В итоге он открыл стрельбу из окон. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, сообщили в Telegram-канале ГУ СК по Московской области.

Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, в коттеджном поселке Шервуд в подмосковной Истре на пульт частной охраны поступил сигнал о взломе. Внутри дома сотрудники ЧОП обнаружили мужчину в бронежилете с оружием и гранатами. Дом оцепили.

Злоумышленник блокирован. Сотрудники задерживают мужчину и устанавливают его мотивы.

По данным Mash, захвативший дом психически нездоров и приехал в Московскую область из Сибири. Он одет в камуфляжную форму и заявляет, что «питается любовью Божьей и без оружия на переговоры не выйдет», и якобы «занял дом, потому что он продавался и никем не использовался».