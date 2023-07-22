В коттеджном поселке в Подмосковье мужчина забаррикадировался и открыл стрельбу

В коттеджном поселке Шервуд в Истре в дом ворвался вооруженный мужчина, забаррикадировался и угрожал участковому. В итоге он открыл стрельбу из окон. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей,
Как
Злоумышленник блокирован. Сотрудники задерживают мужчину и устанавливают его мотивы.
По данным Mash, захвативший дом психически нездоров и приехал в Московскую область из Сибири. Он одет в камуфляжную форму и заявляет, что «питается любовью Божьей и без оружия на переговоры не выйдет», и якобы «занял дом, потому что он продавался и никем не использовался».