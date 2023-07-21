В Рязанской области продлили запрет на посещение лесов до 14 августа

В Рязанской области продлили запрет на посещение лесов до 14 августа. Соответсвующее распоряжение правительства опубликовали 20 июля.

Запрет из-за действия противопожарного режима касается 19 лесничеств региона. Он не касается людей, проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам. Также это распоряжение могут не соблюдать госслужащие и другие должностные лица в рамках своей работы.

Ранее запрет на посещение лесов в Рязанской области действовал до 17 июля.