В Рязанской области запретили посещать леса с 28 июня

В Рязанской области с 28 июня установили особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписано региональное правительство.

В документе говориться, что до 17 июля нельзя будет посещать леса в границах следующих территорий:

Бельковского лесничеств;

Ерахтурского лесничеств;

Ермишинского лесничеств;

Касимовского лесничеств;

Клепиковского лесничеств;

Кораблинского лесничеств;

Криушинского лесничеств;

Можарского лесничеств;

Нижне-Окского лесничеств;

Первомайского лесничеств;

Ряжского лесничеств;

Рязанского лесничеств;

Сасовского лесничеств;

Солотчинского лесничеств;

Спасского лесничеств;

Тумского лесничеств;

Шацкого лесничеств;

Шелуховского лесничеств;

Шиловского лесничества.

Отмечается, что исключение сделано для людей, проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам. Также это распоряжение могут не соблюдать госслужащие и другие должностные лица в рамках своей работы.

Ранее запрет на посещение лесов в Рязанской области действовал до 20 июня.