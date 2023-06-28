Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
18°
Чтв, 29
20°
Птн, 30
17°
ЦБ USD 85.05 0.39 28/06
ЦБ EUR 93.14 0.84 28/06
Нал. USD 84.09 / 86.85 28/06 14:55
Нал. EUR 91.51 / 93.99 28/06 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Вчера 15:33
1 732
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
Вчера 09:34
1 237
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
4 164
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
9 433
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области запретили посещать леса с 28 июня

В Рязанской области с 28 июня установили особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписано региональное правительство.

В документе говориться, что до 17 июля нельзя будет посещать леса в границах следующих территорий:

  • Бельковского лесничеств;
  • Ерахтурского лесничеств;
  • Ермишинского лесничеств;
  • Касимовского лесничеств;
  • Клепиковского лесничеств;
  • Кораблинского лесничеств;
  • Криушинского лесничеств;
  • Можарского лесничеств;
  • Нижне-Окского лесничеств;
  • Первомайского лесничеств;
  • Ряжского лесничеств;
  • Рязанского лесничеств;
  • Сасовского лесничеств;
  • Солотчинского лесничеств;
  • Спасского лесничеств;
  • Тумского лесничеств;
  • Шацкого лесничеств;
  • Шелуховского лесничеств;
  • Шиловского лесничества.

Отмечается, что исключение сделано для людей, проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам. Также это распоряжение могут не соблюдать госслужащие и другие должностные лица в рамках своей работы.

Ранее запрет на посещение лесов в Рязанской области действовал до 20 июня.