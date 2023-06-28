В Рязанской области запретили посещать леса с 28 июня
В Рязанской области с 28 июня установили особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписано региональное правительство.
В документе говориться, что до 17 июля нельзя будет посещать леса в границах следующих территорий:
- Бельковского лесничеств;
- Ерахтурского лесничеств;
- Ермишинского лесничеств;
- Касимовского лесничеств;
- Клепиковского лесничеств;
- Кораблинского лесничеств;
- Криушинского лесничеств;
- Можарского лесничеств;
- Нижне-Окского лесничеств;
- Первомайского лесничеств;
- Ряжского лесничеств;
- Рязанского лесничеств;
- Сасовского лесничеств;
- Солотчинского лесничеств;
- Спасского лесничеств;
- Тумского лесничеств;
- Шацкого лесничеств;
- Шелуховского лесничеств;
- Шиловского лесничества.
Отмечается, что исключение сделано для людей, проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам. Также это распоряжение могут не соблюдать госслужащие и другие должностные лица в рамках своей работы.
Ранее запрет на посещение лесов в Рязанской области действовал до 20 июня.