В рязанском минздраве рассказали, что вакцина от COVID-19 в регионе есть

Редакции РЗН. инфо в минздраве рассказали, что вакцина от COVID-19 в Рязанской области есть.

Как отметили в ведомстве, в регион вакцина от COVID-19 поступает по распределению минздрава России за счет средств федерального бюджета.

«В настоящее время министерством осуществлена закупка вакцины против новой коронавирусной инфекции, которая для вакцинации передана в ОКБ им. Н.А. Семашко. Также на остатках в медицинских организациях имеется вакцина», — рассказали в рязанском минздраве.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что минздрав России направил в регионы запрос о потребности объемов вакцины против коронавируса для тех, кто ни разу не болел и не прививался против нового вида.

Напомним, руководитель регионального Роспотребнадзора сообщила сообщила, что в Рязанской области нет вакцин от COVID-19.