Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
25°
Срд, 19
20°
Чтв, 20
22°
ЦБ USD 90.42 0.3 18/07
ЦБ EUR 101.65 0.45 18/07
Нал. USD 88.22 / 91.6 18/07 12:20
Нал. EUR 98.71 / 101.79 18/07 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
4 725
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
9 630
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
14 466
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
13 504
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В рязанском минздраве рассказали, что вакцина от COVID-19 в регионе есть

Редакции РЗН. инфо в минздраве рассказали, что вакцина от COVID-19 в Рязанской области есть.

Как отметили в ведомстве, в регион вакцина от COVID-19 поступает по распределению минздрава России за счет средств федерального бюджета.

«В настоящее время министерством осуществлена закупка вакцины против новой коронавирусной инфекции, которая для вакцинации передана в ОКБ им. Н.А. Семашко. Также на остатках в медицинских организациях имеется вакцина», — рассказали в рязанском минздраве.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что минздрав России направил в регионы запрос о потребности объемов вакцины против коронавируса для тех, кто ни разу не болел и не прививался против нового вида.

Напомним, руководитель регионального Роспотребнадзора сообщила сообщила, что в Рязанской области нет вакцин от COVID-19.