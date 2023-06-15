Роспотребнадзор: в Рязанской области нет вакцин от COVID-19

В четверг, 15 июня, на заседании облправительства руководитель регионального Роспотребнадзора Лариса Сараева сообщила, что в Рязанской области нет вакцин от COVID-19.

Депутат Виктор Дрейлих отметил, что случаи заболевания COVID-19 увеличиваются, централизованный пункт в Рязани закрыт, а в медучреждениях нет прививок. Он уточнил, по какой причине невозможно привиться. Сараева ответила, что вакцины нет по всей стране.

«Этим вопросом занимается министерство здравоохранения. Они ответят по какой причине», — дополнила Сараева.