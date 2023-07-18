Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
25°
Срд, 19
20°
Чтв, 20
22°
ЦБ USD 90.42 0.3 18/07
ЦБ EUR 101.65 0.45 18/07
Нал. USD 88.22 / 91.6 18/07 12:20
Нал. EUR 98.71 / 101.79 18/07 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
4 725
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
9 630
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
14 466
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
13 504
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуму внесли законопроект о праве жильцов запрещать продажу алкоголя в жилых домах

В Госдуму депутаты фракции «Новые люди» внесли законопроект о праве жильцов запрещать продажу алкоголя в жилых домах. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на официальный документ.

В Жилищном кодексе РФ предлагают указать, что к компетенции общего собрания собственников в многоквартирном доме относится в том числе принятие решений о запрете розничной продажи алкоголя, а также розничной продажи алкоголя при торговле продуктами питания в нежилых помещениях дома.

Авторы законопроекта предлагают ввести в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» норму о том, что розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общепита не допускается в многоквартирных домах, если жильцы против.

«Если людям мешает пьяный шум по ночам, они вправе от него избавиться. Из спальных районов к нам приходят сотни жалоб на бесконечные „наливайки“ и шумные бары, где даже в будние дни гуляют до утра. Мы считаем, что полный запрет на торговлю алкоголем в жилых домах не нужен. Но предлагаем запрещать продажу алкоголя общим собранием жильцов», — приводит ТАСС слова одного из авторов законопроекта Владислава Даванкова.

Напомним, что ранее минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах.