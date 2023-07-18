В Госдуму внесли законопроект о праве жильцов запрещать продажу алкоголя в жилых домах

В Госдуму депутаты фракции «Новые люди» внесли законопроект о праве жильцов запрещать продажу алкоголя в жилых домах. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на официальный документ.

В Жилищном кодексе РФ предлагают указать, что к компетенции общего собрания собственников в многоквартирном доме относится в том числе принятие решений о запрете розничной продажи алкоголя, а также розничной продажи алкоголя при торговле продуктами питания в нежилых помещениях дома.

Авторы законопроекта предлагают ввести в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» норму о том, что розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общепита не допускается в многоквартирных домах, если жильцы против.

«Если людям мешает пьяный шум по ночам, они вправе от него избавиться. Из спальных районов к нам приходят сотни жалоб на бесконечные „наливайки“ и шумные бары, где даже в будние дни гуляют до утра. Мы считаем, что полный запрет на торговлю алкоголем в жилых домах не нужен. Но предлагаем запрещать продажу алкоголя общим собранием жильцов», — приводит ТАСС слова одного из авторов законопроекта Владислава Даванкова.

Напомним, что ранее минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах.