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Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах. Об этом написал «
На пресс-конференции с такой инициативой выступил главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
«Весь алкоголь должны вывести в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья», — цитирует слова Брюна издание.
При этом он признал, что в малых городах и селах вывести продажу алкоголя подальше от жилья не выйдет, так что там он предлагает сократить часы, в которые разрешено продавать спиртное.
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