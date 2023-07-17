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В рязанском арбитраже продолжится суд между жителями села Заокское и инвестором «Порт Коломна»

В рязанском арбитраже во вторник, 18 июля, продолжится суд между жителями сел Заокское и Коростово и инвестором «Порт Коломна».

В ноябре 2022 года рязанское министерство сельского хозяйство разработало и согласовало проект постановления правительства Рязанской области, в котором говорится, что шесть земельных участков из девяти, на которых планировалось строить песчаный карьер, включили в перечень особо ценных продуктивных сельхоз угодий на территории региона, использование которых для других целей не допускается.

По словам жителей сел, сейчас в суде министерство поддерживает заявление ООО «Авангард» о том, чтобы признать земельные участки между селами Заокское и Коростово не пригодными для сельского хозяйства, что противоречит госпрограмме. Согласно ей шесть земельных участков у села Заокское должны были развивать для улучшения определенных условий для получения хорошего урожая.

Напомним, в ноябре 2021 года появилась информация, что «Порт Коломна» хочет построить рядом с Заокским и Коростовым песчаный карьер. Более 600 жителей сел выступили против строительства карьера. Несмотря на это, более 60 гектаров земли перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную. В июне 2022 года активисты выходили на митинг, после чего на эту проблему внимание обратил Павел Малков.

«Порт Коломна» дважды проиграла суд жителям Заокского и Коростово.