Жители Кального рассказали, что стая собак терроризирует их более пяти лет

Жители Кального рассказали, что стая собак терроризирует их более пяти лет. Собаки живут на территории стройки по Касимовскому шоссе. Периодически собаки выбегают из ворот стройки. Жители соседних домов сняли видео, как животные бросались на проезжающий транспорт. Но самое страшное то, что собаки нападают на людей.

«Собаки могут спокойно наброситься, облаять, укусить. Они непредсказуемые и агрессивные», — рассказала женщина.

Животные не трогают взрослых, кусают только детей.

Напомним, в понедельник, 10 июля, одна из собак в Кальном покусала четырехлетнего мальчика.