В Кальном четырехлетнего ребенка покусала собака

В понедельник, 10 июля, в Кальном четырехлетнего мальчика покусала собака. Об этом РЗН. инфо сообщила рязанка.

Мать мальчика рассказала, что они шли домой вдоль дороги около ЖК «Голландия» на Касимовском шоссе и на них накинулась одна собака из стаи.

«Мы шли спокойно, сын не кричал, руками не размахивал, а сзади подбежала собака и укусила его за ногу. В этой стае 5-6 бродячих собак, живущих на местной стройке. Мы обратились в травмпункт, там оказалось, что по этому адресу в этот же день был еще пострадавший ребенок. Теперь нам делают уколы от бешенства, а у сына моего с рождения медотвод от прививок и не известно как они скажутся на его здоровье», — поделилась рязанка.

Женщина также отметила, что позвонила в службу отлова. Ей ответили, что отловят только агрессивную собаку, остальных трогать не будут.

«Местные жители их подкармливают и собак с каждым разом становится больше. Мы живем рядом с этой улицей и вынуждены там ходить. И как нам быть? Сегодня одна покусала, завтра другая. Они нападают на детей. Службы не реагируют и отказываются решать данную проблему», — дополнила рязанка.