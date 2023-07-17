Путин: Россия ответит на атаку Крымского моста
Глава государства Владимир Путин ответит на атаку Крымского моста. Об этом 17 июля сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что Путин назвал бессмысленным и жестоким с военной точки зрения этот теракт. Объяснил он это тем, что мост давно не используют для военных перевозок.
По словам верховного главнокомандующего, в Минобороны уже готовят предложения по ответу на подрыв.
Напомним, что взрыв произошел 17 июля на мосту в районе 145 опоры. В результате погибла супружеская пара, их дочь госпитализировали.
Позже стало известно, что мост восстановят за три недели. Однако вскоре появилась информация, что один пролет не подлежит восстановлению.