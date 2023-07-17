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Путин: Россия ответит на атаку Крымского моста

Глава государства Владимир Путин ответит на атаку Крымского моста. Об этом 17 июля сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что Путин назвал бессмысленным и жестоким с военной точки зрения этот теракт. Объяснил он это тем, что мост давно не используют для военных перевозок.

По словам верховного главнокомандующего, в Минобороны уже готовят предложения по ответу на подрыв.

Напомним, что взрыв произошел 17 июля на мосту в районе 145 опоры. В результате погибла супружеская пара, их дочь госпитализировали.

Позже стало известно, что мост восстановят за три недели. Однако вскоре появилась информация, что один пролет не подлежит восстановлению.