Взрыв на крымском мосту. Что известно к этому часу

Власти Крыма заявляли о «чрезвычайном происшествии в районе 145 опоры», не уточняя пока, что именно случилось.

Власти Крыма заявляли о «чрезвычайном происшествии в районе 145 опоры», не уточняя пока, что именно случилось.

Местные жители делятся ночными фото с Крымского моста. Видно, что освещение двух пролётов отключено. Ранее очевидцы сообщали о звуках взрыва со стороны моста.

Глава Крыма Аксёнов поспросил жителей и гостей «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».

Минтранс опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста. Имеется повреждение дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма, сообщили в министерстве.

В оперштабе Краснодарского края и опубликовали альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщили в справочной Южной пригородной пассажирской компании.