Крымский мост восстановят за три недели

Крымский мост восстановят за две-три недели. Об этом 17 июля сообщает Shot со ссылкой на источника в правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта.

Отмечается, что такой срок обозначили основываясь на предварительных результатах экспертизы места происшествия.

Кроме этого известно, что, по предварительной информации, опоры моста не пострадали. В течение двух часов будет решение о возможности запуска автомобильного движения.

Напомним, что взрыв произошел 17 июля на мосту в районе 145 опоры. В результате погибла супружеская пара, а их дочь госпитализировали.