Стало известно, в чем обвиняют бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова

В СУ СК России по Рязанской области рассказали, в чем обвиняют бывшего вице-губернатора Игоря Грекова. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Чиновнику предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2018—2021 годах обвиняемый получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключение с указанными фирмами госконтрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области.
По ходатайству следователя Грекова заключили под стражу.
11 июля в рамках расследования дела суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу Ирины Петиной. Ее также обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.
Сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники центрального аппарата и регионального управления ФСБ России.