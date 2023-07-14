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Стало известно, в чем обвиняют бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова

В СУ СК России по Рязанской области рассказали, в чем обвиняют бывшего вице-губернатора Игоря Грекова. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Чиновнику предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2018—2021 годах обвиняемый получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключение с указанными фирмами госконтрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области.

По ходатайству следователя Грекова заключили под стражу.

11 июля в рамках расследования дела суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу Ирины Петиной. Ее также обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

Сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники центрального аппарата и регионального управления ФСБ России.