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В Рязани бывшего вице-губернатора Грекова отправили в СИЗО до 12 сентября

В пятницу, 14 июля, рязанский Советский суд отправил бывшего вице-губернатора Игоря Грекова в СИЗО до 12 сентября. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.

Суд удовлетворил просьбу о мере пресечения и отправил Игоря Грекова в СИЗО до 12 сентября.

Напомним, Грекова задержали в четверг, 13 июля, в Ростове-на-Дону. По предварительной версии, это связано с делом о закупках медицинского оборудования.

Бывшего сенатора Ирину Петину отправили в рязанский СИЗО до 9 сентября.