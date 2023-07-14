В Рязани бывшего вице-губернатора Грекова отправили в СИЗО до 12 сентября
В пятницу, 14 июля, рязанский Советский суд отправил бывшего вице-губернатора Игоря Грекова в СИЗО до 12 сентября. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.
Суд удовлетворил просьбу о мере пресечения и отправил Игоря Грекова в СИЗО до 12 сентября.
Напомним, Грекова задержали в четверг, 13 июля, в Ростове-на-Дону. По предварительной версии, это связано с делом о закупках медицинского оборудования.
Бывшего сенатора Ирину Петину отправили в рязанский СИЗО до 9 сентября.