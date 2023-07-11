«Вид сбоку»: новым депутатом Рязанской областной Думы от ЛДПР станет Дмитрий Репников
Новым депутатом Рязанской областной Думы от ЛДПР станет Дмитрий Репников. Об этом сообщает «Вид сбоку».
В настоящий момент Репников занимает должность председателя комитета по общественной безопасности и противодействию коррупцию.
По информации издания, документы о передаче свободного мандата Репникову поступили в облизбирком из руководящих органов ЛДПР.
Мандат стал вакантным после того, как полномочия сложил Никита Усачев.