В сети появилось новое видео драки в Московском районе

В сети появилось новое видео драки в Московском районе. Его 9 июня опубликовали в Telegram-канале «Усы Куракиной».

По информации источника, инцидент случился из-за того, что цыгане приставали к маленьким девочкам. За детей вступились молодые люди, после чего началась драка.

Отмечается, что одного из защитников забрызгали перцовым газом, а другого сильно покалечили.

Предприниматели, которые сдают детские машины в прокат, говорят, что драки здесь случаются не первый раз.