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В Рязани в Московском районе произошла массовая драка

В Рязани в среду, 7 мая, произошла массовая драка в Московском районе возле фонтана. Об этом сообщили в Telegram-канале RZN LIFE.

«Вчера на Московском возле фонтана цыгане напали и избили подростков и заливали их перцовым баллончиком! Вызвали скорую одному пострадавшему, был отвезен в ОКБ», — написал очевидец.

Отмечается, что вызвали дежурного участкового, который не хотел принимать заявление. Заявление приняли из-за приехавших на место происшествия активистов. Теперь проводится проверка. Официальная информация уточняется.