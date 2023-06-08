Число погибших после теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до семи

Число погибших после теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до семи. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, двое мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела эвакуационной зоны в Голой Пристани.

Сальдо также добавил, что с подтопленных зон эвакуировали свыше пяти тысяч человек, в числе которых 178 детей и 62 маломобильных человека.

Напомним, разрушение Каховской ГЭС произошло во вторник, 6 июня, из-за обстрела ВСУ. Владимир Путин поручил главе МЧС помочь людям в зоне затопления в Херсонской области.