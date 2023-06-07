Путин поручил главе МЧС помочь людям в зоне затопления в Херсонской области
Путин поручил главе МЧС помочь людям в зоне затопления в Херсонской области. Об этом в среду, 7 июня, сообщает РИА Новости.
Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий затопления в результате разрушения Каховской ГЭС.
Напомним, во вторник из-за обстрела ВСУ разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС. Близлежащие районы затопило водой.