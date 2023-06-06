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Верхняя часть Каховской ГЭС разрушилась в результате обстрела ВСУ

Верхняя часть Каховской ГЭС разрушилась в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

После ночных обстрелов ВСУ на Каховской ГЭС разрушились задвижки. Разрушены 11 пролетов из 28. Вода неконтролируемо стала сбрасываться вниз по течению. Ее уровень поднялся на 2,5 метра.

Мэр Новой Каховки сообщил, что порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже по течению, могут попасть в зону подтопления. Также, с его слов, прорыв плотины усложнит доставку чистой воды в Крым.

На месте работают экстренные службы.