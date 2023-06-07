Зеленский заявил, что сильно разочарован реакцией ООН и Красного креста на ЧП на Каховской ГЭС
Зеленский заявил, что сильно разочарован и шокирован реакцией ООН и Красного креста на ЧП на Каховской ГЭС. Об этом он сообщил в интервью Bild.
Президент Украины отметил, что крупнейшие международные организации либо не дали ответа на запрос о помощи, либо он был по сути отказом «в дипломатических формулировках».
Напомним, во вторник, 6 июня, из-за обстрела ВСУ произошло разрушение Каховской ГЭС. Ранее Владимир Путин поручил главе МЧС помочь людям в зоне затопления в Херсонской области.