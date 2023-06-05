Прокуратура решила, кто должен следить за состоянием пруда в Рязани

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура решила, кто должен следить за состоянием водоема в садоводческом товариществе «Садовод-3» в микрорайоне Ситники. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Теперь информацией о засыпке и внесение водоема в реестр в микрорайоне Ситники будут заниматься региональное министерство природопользования и администрация города.

Редакция сделала запросы в эти органы по поводу принятых мер.

Кроме того, в природоохранной прокуратуре отметили, что за загрязнение водоема могут выписать штраф гражданам в размере от полутора до двух тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 80 тысяч рублей и юрлицам — от 150 до 300 тысяч рублей.

Напомним, в начале апреля рязанцы сообщили о том, что в садоводческом товариществе «Садовод-3» в микрорайоне Ситники засыпали берег и пруд строительным мусором. В мае водоем продолжили засыпать землей.