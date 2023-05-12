В Рязани продолжили засыпать пруд землей

В садоводческом товариществе «Садовод-3» в микрорайоне Ситники продолают засыпать пруд и берег, но уже не строительным мусором, а землей. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили жители кооператива.

Рязанцы рассказали, что каждый день, кроме выходных, две машины несколько раз привозят землю и сваливают ее на край берега.

«Водоем весь в грязи. Мусор продолжает плавать. Уровень воды постоянно поднимается. Мы снова вызывали полицию, но они только зафиксировали мусор в пруду и уехали. Ответа от природоохранной прокуратуры до сих по нет», — рассказал местный житель.

Напомним, в начале апреля рязанцы сообщили о том, что в садоводческом товариществе «Садовод-3» в микрорайоне Ситники засыпали берег и пруд строительным мусором.