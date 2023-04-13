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В Рязани засыпали пруд строительным мусором

В садоводческом товариществе «Садовод-3» в микрорайоне Ситники засыпали берег и пруд строительным мусором. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили жители кооператива.

Рязанцы беспокоятся, что пруд в их микрорайоне полностью завалят мусором. По их словам, за год водоем уменьшился в ширине на два метра.

«Этой зимой участок у пруда купил мужчина. С первых же дней туда начали завозить строительный и бытовой мусор несколько машин. Два дня на его участке были бульдозеры, которые спихивали в пруд весь мусор из-за этого водоем уменьшается. Мужчина игнорирует нашего председателя и весь кооператив», — рассказал житель кооператива Александр.

Кроме того, мужчина отметил, что участок, который засыпают, находится в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы.

«По закону приватизировать земельный участок в пределах береговой полосы нельзя. Но нам сказали, что пруд не зарегистрирован, а значит приобрести участок можно», — отметил Александр.

Жители кооператива также сообщили, что в четверг, 13 апреля, они вызывали полицию.

«Полицейские составили протокол осмотра территории, где указали, что на всем берегу пруда образована свалка бытовых отходов и строительного мусора, и уехали. Хозяин участка на словах доказывал, что он является владельцем данной территории и может на ней делать все, что ему захочется», — подчеркнул местный житель.