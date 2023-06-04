Минобороны прокомментировало прорыв ДРГ в Белгородской области
Минобороны прокомментировало прорыв ДРГ в Белгородской области. Официальные данные разместили 4 июня.
«4 июня подразделениями прикрытия госграницы выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в Новой Таволжанки Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошел», — отметили в министерстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, о бое российских сил с диверсантами в селе Новая Таволжанке, расположенной на границе с Украиной.