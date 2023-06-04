Гладков: ДРГ зашли в Новую Таволжанку Белгородской области, идет бой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сейчас идет бой российских сил с диверсантами в селе Новая Таволжанке, расположенной на границе с Украиной. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале 4 июня.

«С ДРГ сейчас идет бой в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По другому не может быть по определению», — сказал Вячеслав Гладков.

Что касается заложников, то, по словам Гладкова, скорее всего, они уже мертвы. Но если они живы, Гладков заявил, что готов встретиться с террористами с 17 до 18 в МАП Щебекино.