Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
20°
Птн, 30
17°
Сбт, 01
24°
ЦБ USD 87.03 1.41 30/06
ЦБ EUR 95.11 1.25 30/06
Нал. USD 85.9 / 88.7 29/06 16:27
Нал. EUR 94.9 / 95.2 29/06 16:27
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
27 июня 15:33
2 688
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
27 июня 09:34
2 222
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
4 924
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
10 235
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Канцлер Германии не исключил долгое продолжение конфликта на территории Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на саммите Европейского союза обсудят дальнейшую поддержку Украины, так как «украинский конфликт может продлиться еще долго». Об этом 19 июня пишет РИА Новости.

«Это важно и потому, что нам надо настроиться на то, что это [конфликт, — прим. ред.] может продлиться долго», — сказал политик.

Ранее сообщалось заявление главы Минобороны Украины, в котором он говорил, что главные события контрнаступления ВСУ еще впереди.