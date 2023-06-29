Канцлер Германии не исключил долгое продолжение конфликта на территории Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на саммите Европейского союза обсудят дальнейшую поддержку Украины, так как «украинский конфликт может продлиться еще долго». Об этом 19 июня пишет РИА Новости.

«Это важно и потому, что нам надо настроиться на то, что это [конфликт, — прим. ред.] может продлиться долго», — сказал политик.

Ранее сообщалось заявление главы Минобороны Украины, в котором он говорил, что главные события контрнаступления ВСУ еще впереди.