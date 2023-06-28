Глава Минобороны Украины заявил, что главные события контрнаступления ВСУ еще впереди

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что главные события контрнаступления ВСУ еще впереди. Об этом он рассказал в интервью изданию Financial Times.

«Когда это произойдет, вы все это увидите… Все увидят все», — заявил Резников.

По его словам, некоторые события были лишь «предварительным просмотром» готовящегося более масштабного наступления.

Резников рассказал что основные воинские резервы ВСУ, в том числе большинство бригад, недавно обучившихся на Западе и оснащенных модернизированными танками и бронетехникой НАТО, еще предстоит задействовать в контрнаступлении.