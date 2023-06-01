В Рязанской области продлили запрет на посещение лесов до 20 июня
В Рязанской области продлили запрет на посещение лесов до 20 июня. Об этом говорится в распоряжении регионального правительства, которое
С 1 по 20 июня пребывание людей ограничили в Бельковском, Ерахтурском Ермишинском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Криушинском, Можарском, Нижне-Окском, Первомайском, Ряжском, Рязанском, Сасовском, Солотчинском, Спасском, Тумском, Шацком, Шелуховском, Шиловском лесничествах.
Въезд транспортных средств на территорию указанных лесничеств запрещен. Исключением являются автомобили местных жителей, военной и противопожарной техники, а также машин чиновников и экстренных служб.