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The Wall Street Journal: Пригожин хотел взять в плен Шойгу и Герасимова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин хотел взять в плен министра обороны Сергея Шойгу и его первого зама Валерия Герасимова. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, план Пригожина о захвате российских военных начальников был вполне реализуем. Неудачу он потерпел только после утечки информации, которая стала известна сотрудникам ФСБ. После этого основатель ЧВК был вынужден «импровизировать».

Отмечается, что быстрота взятия «Вагнером» военного штаба в Ростове-на-Дону может говорить о возможном сговоре отдельных российских командиров с Пригожиным.

Напомним, что после выступления Владимира Путина, который назвал мятеж — изменой Родине, а его участников — предателями, Пригожин заявил, что его колонны разворачиваются и уходят в полевые лагеря. После стало известно о том, что он уедет в Беларусь.