Путин выступил с обращением

Путин в субботу, 24 июня, выступил с обращением.

Путин в субботу, 24 июня, выступил с обращением к гражданам России, личному составу ВС РФ, правоохранителям. Он назвал тех, кто пытается устроить мятеж, предателями, назвал происходящее изменой.

Президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что обращается в том числе к тем, кого обманом или угрозами втянули в авантюру вооруженного мятежа.

Президент призвал к единству, консолидации и ответственности, отметил, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, так как сейчас решается судьба нашего народа. Путин отметил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.

По словам Путина, вооруженные силы получили соответствующие приказы и Россия защитит себя от внутреннего предательства.