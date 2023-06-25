Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 25
22°
Пнд, 26
23°
Втр, 27
21°
ЦБ USD 84.08 0.47 24/06
ЦБ EUR 91.49 -0.45 24/06
Нал. USD 84.1 / 84.78 24/06 10:15
Нал. EUR 84.1 / 84.78 24/06 10:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
1 917
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
7 036
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
29 704
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
31 151
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Песков: уголовное дело против Пригожина прекратят, он уйдет в Беларусь
Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Сам Пригожин уедет в Беларусь, но чем именно он займется там, Песков не уточнил.

«Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей реализованы посреднические усилия Лукашенко, и президент Путин принял соответствующее решение», — отметил представитель Кремля.

По его словам, Александр Лукашенко около 20 лет знаком с Пригожиным, и «это было его личное инициативное предложение», согласованное с Путиным. Песков добавил, что ситуация с «Вагнером» не повлияет на ход спецоперации на Украине.

Часть бойцов подпишет контракты с Минобороны — те, кто не принимал участия в этом походе. При этом те, кто участвовал в мятеже, с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию.

На вопрос о доверии главы государства к министру обороны Песков ответил, что ему неизвестно об изменениях в этом вопросе. Режим контртеррористической операции отменят в ближайшее время.