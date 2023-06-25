Песков: уголовное дело против Пригожина прекратят, он уйдет в Беларусь

Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Сам Пригожин уедет в Беларусь, но чем именно он займется там, Песков не уточнил.

«Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей реализованы посреднические усилия Лукашенко, и президент Путин принял соответствующее решение», — отметил представитель Кремля.

По его словам, Александр Лукашенко около 20 лет знаком с Пригожиным, и «это было его личное инициативное предложение», согласованное с Путиным. Песков добавил, что ситуация с «Вагнером» не повлияет на ход спецоперации на Украине.

Часть бойцов подпишет контракты с Минобороны — те, кто не принимал участия в этом походе. При этом те, кто участвовал в мятеже, с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию.

На вопрос о доверии главы государства к министру обороны Песков ответил, что ему неизвестно об изменениях в этом вопросе. Режим контртеррористической операции отменят в ближайшее время.