«Вид сбоку»: фирмы Георгия Шерозии недоплатили энергетикам около 26 млн рублей

Vidsboku стали известны детали финансовых взаимоотношений фирм бизнесмена Георгия Шерозии, обслуживающих помещения ТД «НИТИ», с арендаторами и поставщиком электроэнергии.

В 2020 году три организации Шерозии («Спектро-Аналитик», «ВИМС» и «Яблочкова 6») заключили договоры на электроснабжение с ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания». Отмечается, что эти компании были посредниками. Собственного потребления у них нет. Один киловатт им обходился в 6,42-6,46 рублей, тогда как с конечных потребителей они брали по 9 рублей за кВт.

В 2022 году фирмы Шерозии получили от арендодателей более 26 млн рублей, но перевели поставщику немногим более 300 тысяч рублей.

Отмечается, что в июне РЭСК обратилась в суд с иском о признании компании «Яблочкова 6» банкротом. В отношении нее ввели режим полного ограничения потребления электроэнергии.

В середине апреля электричество отключили в помещениях на втором и третьем этажах здания по адресу: проезд Яблочкова, дом 6, строение 1, но вскоре свет пропал во всем здании. Без электроэнергии остались десятки владельцев и арендаторов помещений, в том числе производственных.

По информации ПАО «РЭСК», общий долг фирм Шерозии за электроэнергию превышает 76 миллионов рублей. По факту отключения электричества в здании бывшего торгового дома «НИТИ» возбудили уголовное дело. 17 мая в офисных помещениях фирм Георгия Шерозии прошли обыски.

Ранее сообщалось, что рязанский предприниматель, владеющий помещениями в районе торгового центра «НИТИ», встал в пикет в знак протеста против самовольного отключения света. В это же время бизнесмены по той же причине обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.