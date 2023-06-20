Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
22°
Срд, 21
21°
Чтв, 22
22°
ЦБ USD 83.99 0.34 20/06
ЦБ EUR 91.8 0.17 20/06
Нал. USD 83.01 / 85.7 20/06 14:45
Нал. EUR 91.01 / 92.28 20/06 14:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
25 817
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
27 139
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
23 867
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
28 959
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
«Вид сбоку»: фирмы Георгия Шерозии недоплатили энергетикам около 26 млн рублей

Vidsboku стали известны детали финансовых взаимоотношений фирм бизнесмена Георгия Шерозии, обслуживающих помещения ТД «НИТИ», с арендаторами и поставщиком электроэнергии.

В 2020 году три организации Шерозии («Спектро-Аналитик», «ВИМС» и «Яблочкова 6») заключили договоры на электроснабжение с ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания». Отмечается, что эти компании были посредниками. Собственного потребления у них нет. Один киловатт им обходился в 6,42-6,46 рублей, тогда как с конечных потребителей они брали по 9 рублей за кВт.

В 2022 году фирмы Шерозии получили от арендодателей более 26 млн рублей, но перевели поставщику немногим более 300 тысяч рублей.

Отмечается, что в июне РЭСК обратилась в суд с иском о признании компании «Яблочкова 6» банкротом. В отношении нее ввели режим полного ограничения потребления электроэнергии.

В середине апреля электричество отключили в помещениях на втором и третьем этажах здания по адресу: проезд Яблочкова, дом 6, строение 1, но вскоре свет пропал во всем здании. Без электроэнергии остались десятки владельцев и арендаторов помещений, в том числе производственных.

По информации ПАО «РЭСК», общий долг фирм Шерозии за электроэнергию превышает 76 миллионов рублей. По факту отключения электричества в здании бывшего торгового дома «НИТИ» возбудили уголовное дело. 17 мая в офисных помещениях фирм Георгия Шерозии прошли обыски.

Ранее сообщалось, что рязанский предприниматель, владеющий помещениями в районе торгового центра «НИТИ», встал в пикет в знак протеста против самовольного отключения света. В это же время бизнесмены по той же причине обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.