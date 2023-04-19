Рязанский предприниматель встал в пикет в знак протеста против самовольного отключения света

Электричества лишились несколько десятков собственников и арендаторов торгового центра «НИТИ».

Предприниматель Сергей Шамрай, владеющий помещениями в районе торгового центра «НИТИ», два дня подряд выходил с одиночными пикетами. Во вторник, 18 апреля, он пикетировал у здания областного правительства с плакатом «8 дней без света. Остановите беспредел Шерозии». В среду, 19 апреля, устроил аналогичную акцию у регионального следкома.

На такой шаг рязанец пошел из-за того, что 11 апреля у него отключили свет. Электричества лишились несколько десятков собственников и арендаторов торгового центра «НИТИ» на проезде Яблочкова 6, корпус 1.

По мнению пикетчика, это произошло по инициативе бизнесмена Георгия Шерозии, который задолжал за электричество ПАО «Рязанская энергосбытовая компания» (РЭСК) уже 76 миллионов рублей. Когда коммунальщики вырубили за неуплату свет на втором и третьем этажах здания, коммерсант распорядился обесточить все помещения, вне зависимости от того, с какой регулярностью их владельцы платят за электроэнергию.

Как рассказал Сергей Шамрай корреспонденту РЗН. инфо, Шерозия через аффилированную управляющую компанию берет с собственников деньги за свет, но до РЭСК эти средства почти не доходят. Пострадавшие собственники и арендаторы из-за отключения электричества несут огромные убытки. Сейчас они тратят немалые деньги на использование дизельных генераторов. По факту самовольных отключений предприниматели готовят обращение в генеральную прокуратуру Российской Федерации.