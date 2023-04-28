Рязанские предприниматели из НИТИ обратились к Мишустину

Предприниматели из НИТИ обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину из-за того, что их проблему с электроснабжением никто не собирается решать. Об этом сообщает «Вид Сбоку».
Проблема с отключением света на проспекте Яблочкова, дом 6, строение 1 уже существует две с половиной недели. ПАО «РЭСК» заявило, что планирует отключить электричество еще в одном здании комплекса, где работают десятки людей.
Компания сообщила, что у управляющих организаций, не плативших за электричество, образовался долго в 76 миллионов рублей. Все фирмы принадлежат бизнесмену Георгию Шерозии.
Журналисты пишут, что арендаторы помещений за свет платили, однако фирмы Шерозии присваивали деньги себе.
Отмечается, что некоторые организации заключили прямые договоры с «РЭСК», но большинство вынуждены платить через компании Шерозии, потому что он якобы блокировал выходы на прямые договоры.
Предприниматели ставят вопрос об ответственности самих энергетиков и надзорных органов за сложившееся положение.
Ранее сообщалось, что рязанский предприниматель встал в пикет в знак протеста против самовольного отключения света.