Эколог Виолетта Черная рассказала о необходимости срочно обработать рязанские парки от непарного шелкопряда

Эколог Виолетта Черная рассказала о необходимости срочно обработать рязанские парки от непарного шелкопряда. Об этом она написала на своей личной странице «Вконтакте».

"Если на текущей неделе не обработать площади, пораженные шелкопрядом, про успех борьбы с гусеницей можно забыть", — заявила Черная.

Она рассказала, что лепидоцидом уже поздно обрабатывать пораженные участки, так как гусеницы перестают питаться листвой перед окукливанием. По ее словам, в борьбе с личинками старшего возраста хорошо помогает битоксибациллин.

«Есть данные о том, что битоксибациллин по личинкам старшего возраста хорошо сработает. По куколкам шанс есть. Есть данные о нарушении у ряда гусениц цикла превращения при воздействии на куколку», — пояснила эколог.

Ранее в минприроды заявили, что не проводили обработку от непарного шелкопряда в Рязанской области из-за малоэффективности.