Владельца свалки в Турлатове обвинили в злостном неисполнении решения суда

В течение трех месяцев, с 10 июня 2022 года, владелец свалки должен был освободить территорию шламонакопителя в районе Турлатово.

Владельца свалки в Турлатове обвинили в злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК).

Как пишет пресс-служба регионального следственного комитета, в течение трех месяцев, с 10 июня 2022 года, владелец свалки должен был освободить территорию шламонакопителя в районе Турлатово. Общая площадь — 10,5 квадратных метров.

Однако по 10 октября 2022 года обвиняемый «имитировал исполнение решения суда путем заключения фиктивных договоров купли-продажи отходов, которые в действительности не исполнялись».

Следователи собрали доказательства и направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в ноябре следком писал, что возбудил уголовное дело по вопросу несанкционированной свалки в Турлатове.

Владельцем свалки в Турлатове считается Валерий Деев.